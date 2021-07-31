В Тюмени определят места для парковки самокатов. Фото - Вячеслав Леонюк.

В Тюмени определят места для парковки самокатов. Об этом сообщил заместитель главы города Пётр Вагин

– Сейчас мы прорабатываем вопрос безопасности этого вида услуги совместно с автоинспекторами. Мы провели встречи с главными федеральными операторами по поводу необходимости соблюдения правил дорожного движения. Нужно, чтобы в городе были обозначены определенные места для парковки самокатов, и они не мешались при уборке улиц, не мешали пешеходам, – рассказал Пётр Вагин.

По его словам, компании по кикшерингу электросамокатов идут навстречу. Так, некоторые мобильные приложения ограничивают скорость движения самокатов и обозначают места, которые следует избегать, чтобы не пересечься с пешеходами.