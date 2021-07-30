Тюменские таможенники задержали вахтовика, получившего в посылке наркотики. Фото - utu.customs.gov.ru.

Тюменские таможенники в Новом Уренгое задержали вахтовика, получившего в посылке наркотики. В коробке находилось 4,6 грамма каннабиса и 10 граммов гашиша.

– Нарушитель, находясь в преступном сговоре с европейскими дилерами, заказал запрещенный товар с целью дальнейшего употребления из Италии. Наркотические средства общим весом в 14,6 грамма обошлись гражданину в 11 тысяч рублей рыночной стоимости, – рассказала Анна Умрилова, пресс-секретарь Тюменской таможни.

По факту контрабанды наркотических средств обвиняемый осужден на 3 года условно. С начала 2021 года таможенники изъяли из незаконного оборота героин, марихуану, кокаин и сильнодействующие вещества общей массой более трех килограммов.