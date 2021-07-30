Два тюменских IT-проекта – в числе лучших решений АСИ на платформе «Смартека» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Отбор практик по теме «Передовые технологии подготовки профессиональных кадров», которую проводит Агентство стратегических инициатив, прошли Школа юных нейроинженеров и Тюменская школа программирования. А ещё Тюменская область – в лидерах по активности участников и числу поданных практик. Всего же на конкурс, запущенный на платформе «Смартека», поступило 350 заявок из 70 регионов России.

В Школе программирования, которая работает с 2017 года, проходят бесплатные курсы ускоренной подготовки молодых специалистов под потребности ИТ-компаний. Программы составляются с учетом потребностей заинтересованных ИТ-компаний.

– Школа программирования позволяет работодателям бесплатно в ускоренном режиме (до 3 месяцев) подготовить кандидатов со знаниями, которые востребованы на рынке именно сейчас. Для студентов и молодых специалистов проект дает возможность бесплатно получить новые компетенции и трудоустроиться в сфере ИТ. Обучение бесплатное. С 2020 года группы набираются в онлайн-формате, – сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Что касается школы юных нейроинженеров, то она работает в Тюменской области с 2019 года. Здесь готовят высококвалифицированные кадры для регионального рынка «Нейронет» и в рамках общей подготовки ИТ-кадров регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», партнерами отбора выступают Минпросвещения России, Минобрнауки России, а также АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Университет 2035».