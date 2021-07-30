Сбер поздравил лучших выпускников ТюмГУ. Фото - Сбер.

Сбербанк в Тюмени выступил партнером ежегодного конкурса «Лучший выпускник ТюмГУ». Церемония награждения прошла в Белом зале университета. Благодарности от вуза и подарки от партнеров получили 25 студентов, которые отличились как в учебе, так и благодаря активной социальной и творческой деятельности.

В этом году мероприятие прошло в смешанном формате. В зале присутствовали награждаемые из Тюмени. Выпускники филиалов из Тобольска и Ишима участвовали в церемонии онлайн.

Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета:

– Конкурс «Лучший выпускник ТюмГУ» призван отметить заслуги наших выдающихся студентов, но также это возможность для ведущих работодателей региона напомнить о себе ярким и амбициозным ребятам, которые выходят на рынок труда.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер сегодня – это не только банковские сервисы. В нашу экосистему входят компании разного профиля, начиная от медицины и логистики, заканчивая созданием «умных» девайсов и анимационных фильмов. В Сбере молодые люди с совершенно разными специализациями смогут найти применение знаниям, полученным в вузе. Желаю лучшим выпускникам ТюмГУ успехов в будущей профессиональной деятельности и буду рад видеть их в числе своих коллег и сотрудников одного из лучших работодателей страны.

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