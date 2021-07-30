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Происшествия30 июля 2021 11:17

В Ялуторовске рабочий получил тяжелую травму, передвигая 250-килограммовый аппарат

Работодателя оштрафовали
Сергей Швецов
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В Ялуторовске рабочий получил тяжелую травму, передвигая 250-килограммовый аппарат. Фото - git72.rostrud.gov.ru.

В Ялуторовске рабочий получил тяжелую травму, передвигая 250-килограммовый аппарат. Фото - git72.rostrud.gov.ru.

На Ялуторовском мясокомбинате токарь получил тяжелую травму. Инцидент произошел 28 июня после обеда.

В это время рабочий в механическом цеху предприятия передвигал аппарат весом 250 килограммов к месту установки при помощи гидравлической тележки и уронил его. Он попросил главного механика, слесаря и электромонтёра помочь поднять махину.

– Ножки аппарата стали скользить по промышленной плитке, работники опустили станок, а токарь продолжил поднимать его. В результате пострадавший получил травму тяжёлой степени, – сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Причиной несчастного случая назвали отсутствие должного контроля со стороны работодателя. Так, им были нарушены правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещению грузов. Работодатель попросту не обеспечил безопасность работника. Виновные лица привлечены к административной ответственности.