В Тюмени до 1 октября отремонтируют ЖК «Паруса». Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тюмени управляющая компания должна до 1 октября отремонтировать ЖК «Паруса», который находится на улице Малыгина, 90. Ранее в здании выявлены многочисленные нарушения после жалоб одного из жильцов.

– Окрасочный слой карнизов фасада поврежден, облицовочная плитка фасада имеет локальные повреждения, на ступенях крылец двух подъездов имеются трещины. В трёх подъездах, а также в паркинге повреждены штукатурный и окрасочный слои потолков и стен. Это только часть зафиксированных нарушений, – сообщили в Госжилинспекции Тюменской области.

Теперь УК за два месяца надо будет отремонтировать и очистить фасад, заделать щели между фасадом и тротуаром, отремонтировать потолки, стены, элементы пола в местах общего пользования и многое другое. Компании грозит штраф за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.