В Тюмени объявился богомол. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюмени объявился богомол. Насекомое залетело к горожанке во время рабочего дня. Девушка несказанно удавилась, вспомнив, что эти существа проживают в тропиках и субтропиках.

– Богомол известен в последние годы на юге Тюменской области, я даже занес его в четвертую категорию новой Красной книги региона. Здорово, и до Тюмени добрался! Они неплохо летают, – поделился своими эмоциями местный эксперт в области флоры и фауны Павел Ситников.

Ранее Тобольская комплексная научная станция объясняла, что из-за глобального потепления климата некоторые виды насекомых расширяют ареал обитания в северном направлении. На юге региона уже замечали кузнечика-пластинокрыла, саранчу и другие южные виды насекомых, передает «Тюменская область сегодня».