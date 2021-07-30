Цифровая трансформация в Тюменской области повысит качество жизни людей Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Стратегия цифрового развития в Тюменской области, которая затронет все сферы жизни, формируется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании региональной комиссии по цифровому развитию. По его словам, главная задача – определить основные направления цифровой трансформации в госуправлении, социальной сфере и экономике.

Как отметила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич, в рамках проекта региональной стратегии цифрового развития будет реализовано 38 федеральных и региональных проектов (6 – в здравоохранении, 5 – в образовании, 8 – в социальной сфере, по 2 – в сфере транспорта и городской среды, 15 – в государственном управлении).

Таким образом, к 2024 году в положительную сторону изменится жизнедеятельность населения региона во всех сферах. Что же будет сделано:

– внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением и парковками Тюменской области;

– обеспечение школьникам бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и обеспечение автоматизированной проверки заданий;

– трансформация процессов оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде и внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках информационных сервисов для населения;

– переход на предоставление мер соцподдержки по единому стандарту и в проактивном режиме;

– проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах через электронное голосование и активизация участия жителей в вопросах городского развития с применением цифровых сервисов;

– внедрение телемедицинских технологий и систем поддержки принятия врачебных решений.

Сергей Сарычев подчеркнул, что цифровая трансформация призвана добиться повышения качества жизни людей с использованием современных информационных технологий. Тем не менее необходимо сохранить привычные и удобные форматы услуг для тех, кто не пользуется электронными сервисами.