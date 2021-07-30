На улице Щорса в Тюмени появится новый зеленый уголок с кортом. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Щорса рядом с домом № 1а в Тюмени появится новый зеленый уголок с хоккейным кортом. В будущем территорию украсят газоны и высаженные деревья, а пока тут заменили теплотрассу.

– Сейчас рабочие отсыпают песчаное основание для будущих пешеходных дорожек, площадок и газонов, выставляют бордюры. Работы на территории пока выполнены примерно на 18 процентов. Глава города попросил ускорить темпы, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

Рядом с зеленым уголком находится спортивная школа олимпийского резерва, и ее сотрудники, как и жители прилегающих домов, принимали участие в обсуждении проекта. Например, на территории должно появиться несколько спортивных элементов – тренажерное и турниковое оборудование, а ближе к осени установят хоккейный корт площадью 512 квадратных метров.