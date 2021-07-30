На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени произошло серьезное массовое ДТП с пострадавшими. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице 50 лет ВЛКСМ, 68 в Тюмени сегодня, 30 июля, утром произошла серьезная авария. В ДТП пострадали три взрослых человека и один ребенок.

– Водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Митцубиси», в котором ехали женщина с ребенком. Оба автомобиля отбросило на «Рено», – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сорокалетнего водителя «немца» госпитализировали с тяжелыми травмами. В больницу попала и 39-летняя женщина, которая была за рулем японской иномарки. 48-летней водительнице «Рено» оказали помощь на месте, как и мальчику четырех лет. В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента.