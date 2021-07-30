Названы победители юбилейного фестиваля самодеятельной песни «Попутного ветра» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Десятый юбилейный фестиваль самодеятельной песни «Попутного ветра» состоялся в детском центре «Алые паруса». Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, в конкурсе приняли участие дети и вожатые, которые приезжают в лагеря в июле. За десять лет в числе участников побывали более 1,5 тысячи человек, а 3,8 тысячи стали зрителями гала-концертов.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах дети и педагоги из других лагерей не смогли принять участие в фестивале. Однако на смену все равно съезжаются ребята, которые любят петь. Воспитанники «Алых парусов» представили более 20 номеров, в т.ч. и авторскую песню. Итак, кто же стал победителем?

В номинации «Поющий вожатый. Автор» лауреатом стала Ирина Бабицина с песней «Эстетика жизни». На этой смене она работает педагогом-организатором в «Алых парусах».

В номинации «Исполнитель» лауреатами стали Анастасия Глазырина с песней «Мы пройдем сквозь земной простор» и Софья Перегудова с песней «Чужой среди своих». Готовили ребят к выступлению педагоги центра Алина Карташова, Алина Хыркыяло и Ирина Бабицина.

В номинации «Дуэты и ансамбли» победителем стал дуэт Константина Орлова и Карины Бабаевой с песней «Глухой музыкант».

В номинации «Ансамбли и дуэты» лучшими стали «Очаровательные барышни», которые выступили с песней «Я горю, горю, сгораю».

Более двадцати ребят стали дипломантами 1 и 2 степени. По мнению членов жюри, юбилейный фестиваль получился в этом году особенно душевным.