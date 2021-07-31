В Ишиме отпразднуют день рождения Гарри Поттера. Фото - "мультицентр «Моя территория» | Ишим" в ВК.

В Ишиме сегодня, 31 июля, отпразднуют день рождения Гарри Поттера. Мероприятие состоится на площадке мультицентра «Моя территория» в 16.30.

Фанаты истории, созданной Джоан Роулинг, посмотрят фильмы «Северус Снегг и мародеры» и «Магия превыше всего». А на мастер-классах их научат делать деревянный значок с изображением главных персонажей киновселенной.

–История про «мальчика, который выжил» изменила сознание целого поколения и привнесла в детство многих волшебство, поэтому мы считаем важным провести это событие в компании поклонников серии романов,– передает слова руководителя киноклуба «Точка зрения» Ивана Тюменцева «Мегатюмень».