В Тюмени на три месяца приостановлена деятельность ТПАТП №1. Фото - ttransport.ru.

В Тюмени Ленинский районный суд постановил приостановить деятельность ТПАТП № 1 на три месяца. Это случилось после внеплановой проверки.

Выяснилось, что акционерное общество неправильно эксплуатировало опасный производственный объект «сеть газопотребления». Так, у предприятия нет лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного и химического опасного производственного объекта I, II и III классов опасности, а также не организован порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, не разработаны соответствующие графики.

– Кроме того, здесь не контролируют соблюдение работниками опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, не разработан план работы по осуществлению производственного контроля, не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, а также не выявляются опасные факторы на рабочих местах, – добавили в суде. Представитель ТПАТП № 1 в судебном заседании признал вину в совершенном правонарушении.