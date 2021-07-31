Тюменцы готовятся к финалу национального чемпионата молодых профессионалов. Фото - worldskills.ru.

Тюменцы готовятся к финалу национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он состоится в Уфе с 25 по 29 августа.

Ралис Шаяхметов представит регион в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Молодой человек шел к этой цели три года, поступив в Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

– Несмотря на то что на подготовку у него тогда был всего месяц, он завоевал второе место. Зарядившись соревновательным духом, Ралис, продолжил подготовку к следующему региональному чемпионату. Но и в этот раз ему не хватило всего одного шага до победы – снова второе место. Сейчас он активно готовится к финалу национального чемпионата, – рассказала пресс-секретарь департамента труда и занятости населения Тюменской области Оксана Белова.

Команда, которая будет защищать честь области в национальном финале WorldSkills Russia – 2021, состоит из 31 профессионала. Они поборются за первенство в 26 компетенциях.