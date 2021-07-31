В Винзилинском детсаду 100 ребят проходят процедуры закаливания. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском районе подводят итоги трехлетнего цикла проекта «Здоровое поколение 4+» регионального проекта «Регион здоровья». В этом году выпустились «первопроходцы» проекта – дошколята и школьники, участвующие в проекте с момента его запуска, с 2018 года.

В Тюменском районе в проекте принимают участие Винзилинский детский сад «Малышок», Богандинская школа № 1 и Богандинская детско-юношеская спортивная школа № 2. Активное участие в проекте принимают не только дети, но и их родители.

– В Винзилинском детсаду насчитывается порядка двухсот участников, из которых 101 человек занимается в группе закаливания, в Богандинской школе 42 участника, 21 из которых – в составе группы закаливания, – рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

Напомним, что в рамках проекта для дошколят были запланированы ежедневные закаливающие процедуры. Они начинались с разминки в зале, разминки на улице, обливания водой комнатной температуры, посещение квадросауны и растирание полотенцем. Для школьников такие процедуры проводились три раза в неделю в рамках внеурочной работы.