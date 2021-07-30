Выпускники «Школы социального предпринимательства» презентовали свои проекты Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Шестнадцать выпускников «Школы социального предпринимательства презентовали проекты перед комиссией на площадке регионального центра «Семья». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, офлайн оправдал ожидания, и на выходе получились сильные проекты, в т.ч. для муниципалитетов.

- Особенно выделилось направление дополнительного образования - ожидаем запуска развивающего центра в Успенке, - рассказала Александра Князева.

Так, тренер по детскому фитнесу, преподаватель физкультуры Олеся Дейкова разработала проект Детского центра развития и фитнеса «АВДейКА» в Успенке. Отныне сельские дети смогут заниматься фитнесом и развиваться творчески.

Руководитель лингвистического центра Priorita, действующий социальный предприниматель Баграт Пхаладзе планирует запустить инклюзивный проект. Так что детки с особенностями развития будут обучаться со здоровыми детьми в одной группе.

Баграт Пхаладзе, действующий социальный предприниматель, руководитель лингвистического центра «Priorita», планирует запускать инклюзивный проект. Дети с особенностями развития будут обучаться с нормотипичными в одной группе.

- Радует, что из 16 проектов две инициативы для особенных детей. Также хочется выделить направление сельского туризма, проекты по которому уже традиционно присутствуют в каждом потоке, - подчеркнула Александра Князева.