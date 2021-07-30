Доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев прокомментировал активность политических партий в выборах-2021. По его словам, причина роста конкуренции заключается в стремлении россиян изменить свою жизнь к лучшему и обновить политическую элиту страны. Кандидат юридических наук отметил, что на выборы идут даже те партии, которые ранее в них не участвовали.

Напомним, что участие в выборах Тюменской областной думы, которые пройдут в сентябре 2021 года, примут участие восемь политических партий. 70 кандидатов выдвинуты от партии «Единая Россия», 54 – от КПРФ, 54 – от ЛДПР, 51 – от партии «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», 26 – от «Партии Роста», 27 – от партии «Коммунисты России», 33 – от «Партия пенсионеров за социальную справедливость», 31 – от партии «Новые люди».

На выборах Государственной думы РФ в Тюменской области по избирательному округу № 185 представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - за правду», «Партия Роста», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и партия «Новые люди». По избирательному округу № 186 – те же партии, за исключением «Партии роста». В целом по стране на выборах Государственной думы РФ примут участие 15 политических партий.