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Общество30 июля 2021 8:50

«Красивая традиция». В Тюмени мост Влюбленных засияет праздничной подсветкой

Увидеть это можно с наступлением темноты
Сергей Швецов
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В Тюмени мост Влюбленных засветится праздничной подсветкой.

В Тюмени мост Влюбленных засветится праздничной подсветкой.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени мост Влюбленных засветится праздничной подсветкой. Это произойдет сегодня и 31 июля – в честь празднования юбилея города.

– Красивая традиция появилась четыре года назад, когда в день рождения Тюмени мост Влюбленных предстал в новом облике после капитального ремонта. Создавать праздничное настроение горожанам помогает современная осветительная установка, позволяющая добиваться более 200 оттенков, – прокомментировали в Комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

В ведомстве пояснили, что к каждому празднику мост зажигается по-своему. Особенно ярко он блистает в День города. Увидеть праздничную подсветку тюменцы и гости областной столицы могут с наступлением темноты.