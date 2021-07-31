Погода на 31 июля в Тюмени: плюс 23

В Тюмени плюс 23. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 31 июля, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 14 градусов, днем – плюс 22 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 17 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.