Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 июля 2021 года: прививку сделают во дворе

В Тюмени прививку сделают во дворе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 июля. Количество заболевших увеличилось на 277 и составило 46 001 человек, 8 скончались.

Жители Тюмени могут сделать прививку против коронавируса во дворах домов. Перед прохождением вакцинирования необходимо заполнить несколько документов. Чтобы не тратить свое время непосредственно во время работы медиков, есть способы заполнить документы заранее: обратиться в офис УК «Партнёры» (ул. Депутатская, 80).

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 209 человек выздоровели (за весь период – 42 841), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 68 784 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.