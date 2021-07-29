Тюменские предприниматели отправились в поездку по объектам сельского туризма Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Тюменские предприниматели познакомятся с работающими объектами сельского туризма и обменяются опытом во время поездки по муниципалитетам, организованной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, мероприятие инициировано Советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой.

Маршрут проходит по Ирбитскому тракту. Например, в селе Луговое свой проект «Летний образовательный Кэмп» предпринимателям сегодня представил Константин Чирков. Затем автобус отправился в Кулигу, где уже запущена первая очередь этно-парка «Хозяева Сибири». У участников появилась уникальная возможность побеседовать с руководителем Базы отдыха «Кулига-Парк» Михаилом Проданом и задать ему свои вопросы. Последняя остановка – Музей истории крестьянского быта в д. Насекина.

Завтра, 30 июля, предприниматели отправятся на озеро Ипкуль в Нижнетавдинский район, где поговорят с владелицей глэмпинга «Морелеса». На обратном пути они заедут к фермеру из деревни Мияги Владиславу Байназарову.

Отметим, что это не первая поездка предпринимателей по объектам сельского туризма. Фото с прошлой поездки можно посмотреть здесь.