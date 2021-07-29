Открытие нового газомоторного комплекса даст Тюменской области 45 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Газомоторный комплекс со станциями компримирования и заправки, специализированным сервисным центром и стационарным постом техосвидетельствования газовых баллонов появится в Тюмени. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, проект по созданию нового бизнеса находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Комплекс планируется построить в 2023 году.

Инвестор – тюменская компания «ЕвроАзия», которая более 20 лет ремонтирует корпоративные парки грузовых автомобилей и спецтехники в нашем регионе. Общий объем инвестиций составит 260 млн рублей, благодаря открытию комплекса будет создано 45 рабочих мест.

– Следует различать всем известные заправки на пропане-бутане (АГЗС), который доставляется автоцистернами. Экономический эффект при переводе с бензина на пропан есть, но значительно уступает магистральному топливу, о котором идет речь, – отметили в Инвестагентстве.

В комплексе появятся:

- современная автогазонаполнительная компрессорная станция на 2 колонки по 2 заправочных пистолета, мощностью не менее 1 тысячи кубометров;

- операторская – магазин и здание для размещения оборудования для подготовки магистрального газа общей площадью 300 квадратов;

- специализированный газовый сервисный центр на 12 постов по обслуживанию техники;

- стационарный пост техосвидетельствования газовых баллонов площадью 200 квадратов.

Инвестагентство Тюменской области и инвестор уже определили, где расположится комплекс. Разработана предварительная проектная документация.