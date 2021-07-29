Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 июля 2021 19:24

Открытие нового газомоторного комплекса даст Тюменской области 45 новых рабочих мест

Проектная документация уже разработана
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
Открытие нового газомоторного комплекса даст Тюменской области 45 новых рабочих мест

Открытие нового газомоторного комплекса даст Тюменской области 45 новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Газомоторный комплекс со станциями компримирования и заправки, специализированным сервисным центром и стационарным постом техосвидетельствования газовых баллонов появится в Тюмени. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, проект по созданию нового бизнеса находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Комплекс планируется построить в 2023 году.

Инвестор – тюменская компания «ЕвроАзия», которая более 20 лет ремонтирует корпоративные парки грузовых автомобилей и спецтехники в нашем регионе. Общий объем инвестиций составит 260 млн рублей, благодаря открытию комплекса будет создано 45 рабочих мест.

– Следует различать всем известные заправки на пропане-бутане (АГЗС), который доставляется автоцистернами. Экономический эффект при переводе с бензина на пропан есть, но значительно уступает магистральному топливу, о котором идет речь, – отметили в Инвестагентстве.

В комплексе появятся:

- современная автогазонаполнительная компрессорная станция на 2 колонки по 2 заправочных пистолета, мощностью не менее 1 тысячи кубометров;

- операторская – магазин и здание для размещения оборудования для подготовки магистрального газа общей площадью 300 квадратов;

- специализированный газовый сервисный центр на 12 постов по обслуживанию техники;

- стационарный пост техосвидетельствования газовых баллонов площадью 200 квадратов.

Инвестагентство Тюменской области и инвестор уже определили, где расположится комплекс. Разработана предварительная проектная документация.