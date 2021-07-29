Владимир Якушев посетил поселки Джабык и Запасное, где бушевал природный пожар. Фото - uralfo.gov.ru.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил поселки Джабык и Запасное Карталинского района, где в начале июля бушевал природный пожар. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером он поговорил с местными жителями и подрядчиками, которые строят дома для пострадавших.

– Мы должны рассмотреть вопрос о том, как организованы работа по выплатам гражданам и строительство, Очень важно юридическое оформление, проведение в срок всех необходимых строительных работ, потому что не за горами осень. Также мы должны помочь гражданам восстановить в максимально короткие сроки документы и получить компенсации, – заявил Якушев.

Сегодня в населенных пунктах строятся 19 домов. Их площадь будет не менее 60 квадратных метров. Направлено обращение в федеральное правительство с просьбой оказать помощь за счёт средств резервного фонда. Жильё должно быть восстановлено до 1 октября. Первые дома сдадут в середине сентября.