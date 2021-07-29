Форум «СУП-2021» пройдет в Тюменской области в формате covid-free Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предприниматели из 12 стран мира станут участниками «Слета успешных предпринимателей – 2021» («СУП-2021»), который пройдет с 20 по 22 августа 2021 в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в форуме поучаствуют представители стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

«СУП» «сварят» сразу на трех площадках – в ДК «Нефтяник», в мультицентре «Контора пароходства» и креативном пространстве Factura в очном и онлайн-форматах. Участники обсудят вопросы международного и молодежного предпринимательства, креативных индустрий, цифровизации и форума INNOWEEK, где собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.

По словам руководителя форума «СУП», председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Артема Андросова, на форуме будет действовать режим covid-free. По-русски говоря, организаторы, участники и спикеры должны быть либо вакцинированы, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест на ковид.

– Это легко можно подтвердить документально. Организация форума от введения данных мер не пострадает, а останется на таком же высоком уровне, – отметил Артем Андросов.

Форум посетят полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители Минэкономразвития России, Росмолодежи, Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», «ОПОРА РОССИИ» и т. д.