На северо-востоке Тюмени появится новый скейт-парк из экологичных материалов

На севере-востоке Тюмени появится новый скейт-парк из экологичных материалов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Более 1 млн рублей вложит в новое общественно-деловое пространство для отдыха и занятий спортом тюменский комбинат «Свеза». Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, деньги пойдут в проектирование сквера и на предоставление фанеры для строительства скейт-парка на северо-востоке Тюмени.

Инициатором строительства выступило Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Несколько крупных игроков, в том числе и комбинат, откликнулись на предложение, а подготовка к строительству началась с исследования общественного мнения. Вместе с управой Ленинского АО Тюмени утвержден проект сквера и функциональное наполнение. В парке появятся прогулочные зоны, тренажеры, арт-объекты и скейт-парк из высококачественной фанеры.

По словам директора филиала комбината в Тюмени Николая Городецкого, инвестировав в строительство парка, организация хочет подать городу пример пространства, развивающего людей, бизнес и районы города.

– Наша цель – создать площадку, где будет удобно и комфортно проводить время, которая будет в полной мере отвечать запросам местных жителей, – отмечает Николай Городецкий.

Сквер появится на территории ДСК-500. Отличительной особенностью парка площадью 2,8 гектара станет использование экологичных материалов в элементах оформления и инфраструктурных объектов.