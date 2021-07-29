Школьники могут записаться в секции и кружки с помощью навигатора допобразования Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Записаться в секции, мероприятия и различные кружки школьники отныне могут с помощью информационной системы «Навигатор дополнительного образования Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте информатизации, на выбор доступны более 1,6 тысячи программ и более 650 мероприятий региона, что позволит всесторонне развить таланты ребенка. Все они доступны во время учебного года и во время каникул.

Например, в разделе «Талантливые дети и молодежь» опубликована информация из региональной базы данных талантливых детей и молодежи. Сейчас там числится более 5 тысяч талантливых ребят, включая учеников центра робототехники и АСУ. Имена детей в базу вносят департаменты и вузы по результатам, которые школьники показывают на областных и региональных соревнованиях.

– Для участников предусмотрены различные меры поддержки, включающие денежные выплаты, участие в мероприятиях с участием руководителей региона, финансирование обучения, организация отдыха и оздоровления и другое, – рассказали в департаменте.

До 5 сентября 2021 года принимаются заявки на областной конкурс по созданию знака отличия участника базы данных талантливых детей и молодежи. Участники и победители получат дипломы и памятные подарки, а лучшие работы передадут дизайнеру, который оформит итоговый знак отличия.

Условия участия доступны по ссылке о положении конкурса, подать заявку можно по этой ссылке.

Напомним, что работа региональной базы данных талантливых детей и молодежи реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».