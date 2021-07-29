Угодивший в кювет на «Ладе» на тюменской трассе водитель впал в кому. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 43-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видоново в Упоровском районе Тюменской области сегодня, 29 июля, днем, «Лада» девятой модели съехала в кювет и опрокинулась. За рулем находился 61-летний мужчина.

– Мужчина, предварительно, получил тяжелую травму головы, он находится в коме. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В машине с ним ехал пассажир, который рассказал, что сначала они выпили пиво у него дома, в селе Видоново (примерно по полтора литра на каждого), потом поехали в село Щигры. По дороге машина опрокинулась, сам пассажир не пострадал.