В Школе сибирских ремесел учат тюменцев сибирскому ковроткачеству и домовой росписи Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Почти два десятка мастеров по росписи поучаствовали в проекте «Красильные выходные», которые прошли в эти выходные в Музее истории крестьянского быта в деревне Насекина. Это один из проектов школы сибирских ремесел «Путь традиции», которая проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Школьники» прослушали лекции мастера-ремесленника из Архангельской области Михаила Бронского, доктора культурологии ТГАКИСТ Валентины Семеновой и научных сотрудников Института проблем освоения Севера. Во время «Красильных выходных» мастера познакомились со старинными предметами повседневной одежды, культуры, быта, составлявших традиционный уклад сибирской деревни XVII – XIX веков. А ещё они посмотрели театрализованное представление по музею крестьянского быта и прошли мастер-класс по основам тюменской домовой росписи.

Участников также ждет курс по основам современных тенденций в дизайне и маркетинге и практические занятия по традиционному сибирскому ткачеству, керамике и тюменской домовой росписи. По мнению организаторов, полученные знания мастера применят во время создания ремесленных изделий.

В школе сибирских ремесел также проходят культурно-досуговые, информационно-просветительские и обучающие мероприятия для мастеров-ремесленников и жителей Тюменской области. Основными ремесленными направлениями в проекте выбраны сибирское ткачество, тюменская домовая роспись и керамика.

Подробности о проекте можно узнать на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Справки по телефонам: 8-922-478-818, 8-919-928-19-19.