В Тюмени мужчина угнал авто, чтобы доехать из магазина до дома. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции поступило заявление от 30-летнего местного жителя, что его автомобиль угнан. Потерпевший оставил машину у дома, а после не обнаружил ее на месте.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний горожанин. В ночь совершения преступления пьяный мужчина возвращался домой из магазина. Чтобы не идти пешком, он решил воспользоваться припаркованной недалеко от торговой точки машиной, которая была не заперта.

– Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, подозреваемый угнал автомобиль, на котором попал в ДТП. Позже транспортное средство было обнаружено нарядом ГИБДД, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.