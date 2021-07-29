В оздоровительный проект «Бабушкин Workout» ищут новых участниц старше 55 лет Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Изучить последние фитнес- и воркаут-направления, вступить в добровольческую команду спортинструкторов 55+ и показать своим примером важность физических нагрузок в пандемию смогут участницы проекта «Бабушкин Workout». Организаторы одного из самых спортивных проектов Тюменской области ищут в команду новых участников от 55 лет и старше.

Проект «Бабушкин Workout» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Спортивные бабули пройдут спецподготовку под руководством профессиональных наставников. Они смогут выбрать понравившиеся направления: сайклинг, йога, гимнастика, уличные занятия с использованием турников, тренажеров. А потом все полученные знания распространят среди тюменцев всех возрастов. Во дворах, на улицах города, в скверах и парках они проведут еженедельные разминки, тренировки, подвижные игры и спортивные соревнования.

Каждое воскресенье в 10 утра в Комсомольском сквере стартуют лайт-разминки, которые помогут тюменцам взбодриться перед выходными дни. Подробности о проекте можно узнать по телефону (3452) 30-39-59, на интернет-сайте или через официальную группу в соцсети «ВКонтакте» фонда «Старшее поколение».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», недавно проект «Бабушкин Workout» победил в конкурсе «Спорт для всех», организованном благотворительным фондом Владимира Потанина. –