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Общество29 июля 2021 14:22

В Тюмени на четыре дня перекроют улицу Авторемонтную

Автомобилистам показали схему объезда
Сергей Швецов
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В Тюмени на четыре дня перекроют улицу Авторемонтную. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени на четыре дня перекроют улицу Авторемонтную. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

По автомобильной дороге улицы Авторемонтной в районе дома № 8 в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Ограничение будет действовать с 6 по 10 августа.

– Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать ПДД, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Ямской и Аккумуляторной.