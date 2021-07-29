Тоболяка арестовали за ДТП, в котором пострадали мама с дочкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске суд приговорил мужчину, устроившего ДТП и уехавшего с места, к трем суткам административного ареста. Авария произошла 25 июля на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева в Тобольске, где «Мерседес-Бенц» въехал в заднюю часть «Форда».

– В дорожном инциденте пострадали 36-летняя пассажирка «Форда» и ее 11-летняя дочь. «Мерседес» нашли неподалеку от места ДТП, на улице Первомайской. Самого водителя по горячим следам найти не удалось, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Мужчина пришел в ГИБДД через два дня и заявил, что покинул место аварии из-за того, что пострадавшая кричала и ругалась. По его словам, он попытался пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом учреждении, но ему отказали. Тогда 54-летний мужчина оставил машину у больницы и ушел домой. Кстати, за последние два года его 17 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.