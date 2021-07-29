Тюменцы стали реже убивать. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы стали реже убивать. Это следует из статистики, предоставленной региональной прокуратурой. В общем уровень преступности в первом полугодии 2021 года снизился на 4% (12 211 против 11 697) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Снижение преступности зафиксировано в 19 территориях области: в Тюмени – на 2,6%, в Тобольске и Тобольском районе – на 12,3%, Ишиме и Ишимском районе – на 6,2%. На 3,9% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% – убийств, на 30,5% – грабежей, на 20,3% – причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,8% – разбоев, на 1,8% – краж чужого имущества, – сообщили в ведомстве.

Кстати, самым распространенным в регионе видом преступлений по-прежнему является кража – 3 771 деяние. На втором месте идут мошенничества – 1 793, на третьем – наркопреступления – 1239.