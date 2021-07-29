В Ишиме в офисе Сбера открылся пункт вакцинации. Фото - Сбер.

Пункт вакцинации от коронавируса COVID-19 открылся в офисе Сбера, расположенном в Ишиме по адресу ул. Малая Садовая, д. 76. Вакцинация без предварительной записи проводится по будням с 9 до 16 часов сотрудниками Ишимского филиала областного наркологического диспансера и Ишимского филиала областного кожно-венерологического диспансера. Обеспечивает пункт вакциной областная больница № 4. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– На сегодняшний день уже более 70% сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка вакцинировались от COVID-19, больше половины из них поставили второй компонент и имеют соответствующие сертификаты. Формирование коллективного иммунитета позволяет сохранить здоровье самих сотрудников, а также обезопасить клиентов и партнеров банка, с которыми они ежедневно общаются. Уверены, что открытый пункт вакцинации в офисе Сбера будет пользоваться спросом у жителей и гостей города. Это станет продолжением нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции.

Вячеслав Афанасьев, главный врач ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим):

– Сбербанк в числе первых учреждений в городе подал коллективную заявку на выездную вакцинацию. Приятно, что руководство банка откликнулось и на предложение о разворачивании на их площадях медицинского пункта. Они понимают, насколько сегодня важно объединиться и направить все средства и силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Ишиме организовано шесть стационарных пунктов вакцинации на базе медучреждений, две медицинские палатки в торговых точках, одна в здании Сбера. Поставить прививку ишимцы могут и в передвижном вакциномобиле.

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