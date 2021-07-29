В Тюменской области появится памятник десантному планеру А-7. Фото - "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте.

В Тюменской области поставят памятник десантному планеру А-7. Он появится в Заводоуковске в рамках проекта партии «Единая Россия» «Оружие Победы».

Горожане поддержали инициативу, приняв участие в голосовании по выбору места для мемориала. Было решено установить памятник в парке Машиностроителей. Сейчас идет работа над проектом мемориального комплекса.

– В тяжелое военное время наши земляки-труженики смогли практически с нуля наладить серийное производство сложной техники для фронта. Это настоящий подвиг! Памятник десантному планеру А-7 станет для нас настоящим местом силы, ведь опыт предков учит идти вперед, невзирая на трудности, – передает слова жительницы Заводоуковского городского округа Шынары Байбосыновой «Тюменская линия».

По словам губернатора Александра Моора, никогда нельзя забывать о той цене, которую заплатила страна за Победу.

– Мы свято храним память о наших земляках, которые героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу, – сообщил глава региона.