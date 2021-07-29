Тюменские предприниматели планируют выйти на рынок Узбекистана Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предприниматели Тюменской области встретились с представителями Республики Узбекистан во время бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в состав делегации вошли представители четырех нефтегазовых организаций и трех крупных торговых сетей.

Потенциальные партнеры из Узбекистана посетили тюменские предприятия, на которых наши бизнесмены смогли заявить о своем продукте на рынке солнечной страны. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаевой, открытие границ позволило обеспечить прием делегации и выстроить продуктивные двусторонние переговоры Ташкента и Тюмени.

- Также предприниматели смогли найти выгодные точки соприкосновения бизнесов, обеспечить интеграцию местных товаропроизводителей на рынок Узбекистана. Мы рады быть полезными компаниям Тюменской области и надеемся, что им это тоже принесет дополнительный источник продаж и прибыли, - отметила Салтанат Сибанбаева.

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности и дополнительную информацию о деятельности Центра поддержки экспорта можно посмотреть на официальном сайте. Контактный телефон: +7 (922) 002-45-20.