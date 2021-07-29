Дмитрий Авдеев: «Высокая конкуренция на выборах – позитивная тенденция»

Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев отметил, что высокая конкуренция на выборах депутатов в Госдуму – это позитивная тенденция. По его словам, ее создают не только политические партии, но и сами избиратели.

– Чем меньше избирателей участвуют в голосовании, тем конкуренция ниже. Это происходит и на федеральном, и на региональном уровнях. Поэтому очень важно, чтобы люди пришли на выборы. Нам нужно научиться воспринимать выборы как легальную возможность выразить свою политическую волю и сформировать власть, – отметил эксперт.

Более 6,3 тыс. кандидатов по партийным спискам и одномандатным избирательным округам будут бороться за 450 мандатов депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва на выборах в сентябре 2021 года. На каждый депутатский мандат претендуют более 14 кандидатов – это больше, чем в 2016 году.