Бизнесмены-благотворители помогут нуждающимся тюменским семьям собрать детей в школу
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Благотворительную акцию «Творить добро – просто» проводит с 1 июля по 30 августа 2021 года региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, главная цель акции – сформировать положительное отношение общества и гражданскую позицию для оказания адресной помощи нуждающимся семьям.
Каждый год перед новым учебным годом в рамках социального проекта проводится благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Бизнесменам, индивидуальным предпринимателям предлагается помочь семьям с детьми закупить нужные вещи к школе. А именно:
- школьную форму;
- детскую одежду и обувь;
- канцелярские товары;
- школьные принадлежности.
Благотворители сами определяют, что и в каком количестве покупать, исходя из собственных возможностей. Подробности можно узнать по телефону 8 -922-399-13-58 (Нефедова Ольга Юрьевна).