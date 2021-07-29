Бизнесмены-благотворители помогут нуждающимся тюменским семьям собрать детей в школу Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Благотворительную акцию «Творить добро – просто» проводит с 1 июля по 30 августа 2021 года региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, главная цель акции – сформировать положительное отношение общества и гражданскую позицию для оказания адресной помощи нуждающимся семьям.

Каждый год перед новым учебным годом в рамках социального проекта проводится благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Бизнесменам, индивидуальным предпринимателям предлагается помочь семьям с детьми закупить нужные вещи к школе. А именно:

- школьную форму;

- детскую одежду и обувь;

- канцелярские товары;

- школьные принадлежности.

Благотворители сами определяют, что и в каком количестве покупать, исходя из собственных возможностей. Подробности можно узнать по телефону 8 -922-399-13-58 (Нефедова Ольга Юрьевна).