Тюменских предпринимателям рассказали о цикле экспортного проекта Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Обучающий семинар по курсу «Жизненный цикл экспортного проекта», посвященный финансовым инструментам экспорта, состоялся в Технопарке в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, семинар рассказывает бизнесменам об экономике внешнеторгового контракта, ключевых финансовых инструментах и способах использования таких инструментов для получения выгоды.

Основным спикером мероприятия выступил федеральный тренер Школы экспорта, эксперт национального рейтинга инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, предприниматель – Александр Толкачев. По его словам, тюменские предприниматели вовлечены в образовательный процесс и позитивно оценивают свои перспективы на международном рынке.

- За три дня участники не только получили новые знания, но и на месте отработали их на практике, решая задачи и кейсы, - отметил Александр Толкачев.

На семинаре спикер рассказал бизнесменам, как поставлять продукцию на экспорт с отсрочкой платежа без риска, как работает инструмент экспортного факторинга и какие существуют формы финансирования торгового оборота.

Организатором семинара по традиции выступили Центр поддержки экспорта «Фонда Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Оставить заявку на участие и получить подробную информацию о темах и графике семинаров можно здесь.