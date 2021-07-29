Тюменец ударом по ноге порвал связки голеностопа знакомому. Фото: Ольга Крыльцова

В голышмановский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен 26-летний житель поселка Ламенский. Врачи диагностировали у пострадавшего частичный разрыв связок левого голеностопного сустава.

Выяснилось, что на одной из улиц поселка между пьяным потерпевшим и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил по ногам оппонента.

– Сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого – 25-летнего жителя поселка Ламенкий и задержали его. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы на срок до трех лет.