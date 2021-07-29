Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 11:33

На улице Пермякова в Тюмени с 16 этажа упала 23-летняя девушка

Причины трагедии устанавливают следователи
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На улице Пермякова в Тюмени с 16 этажа упала 23-летняя девушка.

На улице Пермякова в Тюмени с 16 этажа упала 23-летняя девушка.

Фото: c cайта 2ГИС

На улице Пермякова, 79 в Тюмени накануне, 28 июля, ночью произошла трагедия. В четвертом часу утра под окнами здания обнаружили тело 23-летней девушки.

– Вызов по этому поводу поступил в 03.30. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате падения с высоты 16-го этажа, – рассказали в пресс-службе городской полиции, добавив, что следователи разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии. По факту гибели девушки проводится доследственная проверка.