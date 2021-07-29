В Голышманово гость насмерть забил хозяина дома. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Голышманово. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла 11 июня 2021 года. В этот день обвиняемый находился в Голышманово в частном доме у потерпевшего. Между ними возник конфликт.

– Мужчина сильно побил по телу и голове 42-летнего хозяина жилища. От полученных телесных повреждений он вскоре скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело скоро направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.