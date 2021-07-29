На улице Одесской в Тюмени 56-летняя женщина зарезала родную сестру. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Тюмени. Женщину обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла 22 июня 2021 года. В этот день 56-летняя обвиняемая у себя в квартире дома на улице Одесской распивала алкоголь со своей 48-летней сестрой. В ходе посиделок между ними произошел конфликт.

– Злоумышленница ножом нанесла потерпевшей один удар в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.