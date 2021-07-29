Тюменец 23 года жил с ошибочным диагнозом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени мужчина 23 года прожил с ошибочным диагнозом «хронический гепатит». Только вот поставил он его сам себе – ошибочно.

Горожанин обратился в инфекционное отделение Многопрофильного консультативно-диагностического центра, чтобы пройти диагностику. Дело в том, что в 1998 году у него обнаружили антитела к вирусу гепатита С. Он расстроился, узнав от кого-то, что при этом заболевании спустя 10 – 15 лет неминуемо наступает цирроз печени. Тогда он отказался от дальнейшего обследования, несмотря на отсутствие выраженных симптомов.

– Лишь в 2021 году он обратился к врачу-инфекционисту, ожидая получить неутешительное заключение о своём здоровье, но, пройдя диагностику, узнал, что гепатита С у него нет, а печень находится в отличном состоянии, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Оказалось, что результат анализа крови, который пациент прошёл 23 года назад, при диагностике вирусного гепатита говорит лишь о подозрении на заболевание. Для того чтобы врач мог установить окончательный диагноз, необходимо пройти обследование методом ПЦР. Пациент об этом не знал.