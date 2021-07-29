Руслан Кухарук – о пахнущей воде в Тюмени: «Соответствует установленным нормам». Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Глава областной столицы Руслан Кухарук побывал в гостях у «Росводоканал Тюмень» по поводу пахнущей воды. Вместе с гендиректором предприятия Андреем Максимовым он обсудил причины возникновения постороннего запаха в водопроводной воде.

– По результатам выезда на Метелёвский водозабор специалисты установили факторы, которые повлияли на качество воды. Проведены все необходимые мероприятия. Замеры, сделанные вчера, подтвердили, что вода по всем критериям соответствует установленным требованиям и нормам. Не превышен и показатель «запах», – заявил Кухарук.

Теперь специалисты должны очистить систему водоснабжения от остаточного запаха. Для этого в водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили трубы для промывки. По инициативе главы города к этой работе подключатся управляющие компании, которые после промывки магистральных водопроводов проведут работы на внутридомовых коммуникациях.