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Общество30 июля 2021 5:59

Погода на 30 июля в Тюмени: вечером возможен дождь

Солнце не выглянет из-за туч в этот день
Сергей Швецов
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В Тюмени вечером возможен дождь.

В Тюмени вечером возможен дождь.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 июля, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 25 – 24. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 16 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.