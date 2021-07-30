Погода на 30 июля в Тюмени: вечером возможен дождь

В Тюмени вечером возможен дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 июля, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 25 – 24. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 16 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.