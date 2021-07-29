Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 июля 2021 года: предприятия закрывают из-за нарушений

В Тюмени предприятия закрывают из-за ковидных нарушений. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июля. Количество заболевших увеличилось на 276 и составило 45 724 человека, 5 скончались.

В июле специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили 264 объекта по поводу ковидных нарушений. 16 из них в итоге приостановили свою деятельность на разные сроки по решению судов.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 228 человек выздоровели (за весь период – 42632), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 67291 человек остается под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.