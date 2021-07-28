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Общество28 июля 2021 15:25

Для тюменцев увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию

Решение прокомментировал глава региона Александр Моор
Сергей Швецов
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Для тюменцев увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию. Фото - admtyumen.ru.

Для тюменцев увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию. Фото - admtyumen.ru.

Для жителей Тюменской области 43 льготных категорий увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию. Теперь она составляет 60 тысяч рублей вместо 40 – именно столько составляют затраты на нужное для этих целей оборудование по рыночным ценам.

– Региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые у нас меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков, – заявил губернатор Александр Моор.

Напомним, что до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в области уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.