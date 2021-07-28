Для тюменцев увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию. Фото - admtyumen.ru.

Для жителей Тюменской области 43 льготных категорий увеличили сумму соцподдержки на внутридомовую газификацию. Теперь она составляет 60 тысяч рублей вместо 40 – именно столько составляют затраты на нужное для этих целей оборудование по рыночным ценам.

– Региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые у нас меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков, – заявил губернатор Александр Моор.

Напомним, что до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в области уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.