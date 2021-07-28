Ишимцу, угробившему в пьяном ДТП друга детства, «светит» 12 лет колонии

Ишимцу, угробившего в пьяном ДТП друга детства, «светит» 12 лет колонии. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Пьяное ДТП, в котором погиб человек, нарушитель совершил 6 мая 2021 года.

В этот день он был в гостях у друга детства и распивал с ним алкоголь, после чего приятели засобирались к знакомому в баню в деревню Черемшанка. Обвиняемый сел за руль Toyota Corolla, с ним поехал его друг с семилетним сыном и еще один приятель, которого забрали по пути.

– На 292-м километре автодороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск в Ишимском районе водитель врезался в грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, который остановился на красный запрещающий сигнал светофора перед участком проведения дорожных работ. В результате погиб друг фигуранта дела, последний был сильно пьян, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы дела направлены в Ишимский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.