В Тюменской области пьяный мотоциклист сбил девочку и спрятался в лесу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Сорокинском районе Тюменской области водитель на мотоцикле «Иж Планета» сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Дорожный инцидент произошел накануне, 27 июля, в восьмом часу вечера на улице Молодежной, 13 в селе Нижнепинигино.

– Девочку госпитализировали в больницу Ишима. Школьница рассказала, какой мотоцикл ее сбил, и описала водителя. Позже его нашли в лесу, где он прятался в вагончике. Мотоцикл обнаружили в кустах по следам на траве, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Молодой 22-летний человек был сильно пьян: показания алкотестера составили 1,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав на управление транспортом он не имеет.

Выяснилось, что четыре года назад нарушитель уже совершил аварию, где пострадали трое подростков, которых он вез на мотоцикле с люлькой. Тогда парень тоже убежал, его судили.